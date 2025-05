Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor

DEVLETİN KASASINA ZARAR YAZIYORDU

Darphane yetkilileri, 1 sentlik bir madeni paranın üretim maliyetinin yaklaşık 3,7 sent olduğunu belirtti. Yani her basılan 1 sent, devletin kasasına zarar yazıyordu. Bu adımla Hazine’nin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf etmesi bekleniyor.

Söz konusu kararın altyapısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın şubat ayında yaptığı açıklamayla atılmıştı. Trump, Hazine Bakanlığı'na 1 sent üretimini sonlandırma talimatı verdiğini duyurmuştu.