Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor
ABD Hazine Bakanlığı, 1 sentlik madeni paranın üretimini durdurma kararı aldı. Değeri maliyetini karşılamayan para artık basılmayacak.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 sentlik madeni paranın üretimi resmen sona eriyor. ABD Hazine Bakanlığı, ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelen bu düşük değerdeki paranın artık basılmayacağını açıkladı.
Hazine yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD Darphanesi’ne bu ay içinde verilen son 1 sent siparişiyle birlikte, bu madeni paranın üretiminin tamamen durdurulacağı bildirildi. Kararın alınmasında, artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.
DEVLETİN KASASINA ZARAR YAZIYORDU
Darphane yetkilileri, 1 sentlik bir madeni paranın üretim maliyetinin yaklaşık 3,7 sent olduğunu belirtti. Yani her basılan 1 sent, devletin kasasına zarar yazıyordu. Bu adımla Hazine’nin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf etmesi bekleniyor.
Söz konusu kararın altyapısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın şubat ayında yaptığı açıklamayla atılmıştı. Trump, Hazine Bakanlığı'na 1 sent üretimini sonlandırma talimatı verdiğini duyurmuştu.