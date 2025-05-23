Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor

ABD Hazine Bakanlığı, 1 sentlik madeni paranın üretimini durdurma kararı aldı. Değeri maliyetini karşılamayan para artık basılmayacak.

Kaynak: AA

Para Darphane
Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 sentlik madeni paranın üretimi resmen sona eriyor. ABD Hazine Bakanlığı, ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelen bu düşük değerdeki paranın artık basılmayacağını açıkladı.

1 3
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor - Resim: 2

Hazine yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD Darphanesi’ne bu ay içinde verilen son 1 sent siparişiyle birlikte, bu madeni paranın üretiminin tamamen durdurulacağı bildirildi. Kararın alınmasında, artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

2 3
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor - Resim: 3

DEVLETİN KASASINA ZARAR YAZIYORDU

Darphane yetkilileri, 1 sentlik bir madeni paranın üretim maliyetinin yaklaşık 3,7 sent olduğunu belirtti. Yani her basılan 1 sent, devletin kasasına zarar yazıyordu. Bu adımla Hazine’nin yılda yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf etmesi bekleniyor.

Söz konusu kararın altyapısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın şubat ayında yaptığı açıklamayla atılmıştı. Trump, Hazine Bakanlığı'na 1 sent üretimini sonlandırma talimatı verdiğini duyurmuştu.

3 3