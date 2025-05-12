PKK’lı Teröristler Hangi Ülkelere Gidecek? Öcalan'ın Durumu Ne Olacak? Silahlar Nasıl ve Nereye Bırakılacak? İşte Terörsüz Türkiye Sürecinin Detayları

Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör örgütü PKK, bu sabah yaptığı açıklamayla resmen fesih kararı aldığını duyurdu. Bu önemli gelişmenin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise, PKK’lı teröristlerin hangi ülkelere gönderileceği oldu. Sürece dair dikkat çeken açıklamalar, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi. Peki 'PKK'lı teröristler hangi ülkelere gidecek?', 'Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak?', 'Silahlar nasıl ve nereye bırakılacak?', 'Bundan sonra ne olacak?' İşte detaylar...

PKK'LI TERÖRİSTLER HANGİ ÜLKELERE GİDECEK?

Şamil Tayyar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden yaklaşık 300 kişi, Türkiye’ye coğrafi veya siyasi olarak uzak olan Norveç ve Güney Afrika gibi üçüncü ülkelere gönderilecek. İran, Irak ve Suriye ise terörist transferi için seçenek dışı bırakıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAHLARI NASIL VE NEREYE BIRAKACAK?

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'ın verdiği bilgilere göre, silah bırakma süreci Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşecek. Uluslararası gözlemcilerin de yer alacağı bu süreçte teslim bölgeleri olarak şu noktalar belirlendi:

Duhok-Amediye

Erbil-Binar ve Köysancak

Süleymaniye-Seyid Sadık

SUÇA KARIŞMAMIŞ ÖRGÜT ÜYELERİ NE OLACAK?

Tayyar’ın açıklamasında, yaklaşık 4 bin PKK’lı teröristin Türkiye vatandaşı olduğu ve bunların sınır kapılarında kademeli olarak teslim alınacağı bilgisi verildi. Suça karışmamış olan örgüt üyeleri ise vatandaşlıklarını taşıdıkları ülkelere dönecek.

İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatları öncelikli olarak teslim alınarak ailelerine kavuşturulacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN'IN DURUMU NE OLACAK?

Tayyar, süreçte ABD, Fransa gibi bir garantör ülkenin olmayacağını, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ise İmralı Cezaevi’nde kalmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Yeni İnfaz Kanunu ile ileri yaştaki ve hasta hükümlüler için özel tahliye düzenlemeleri yapılacağını iddia etti.

DEM PARTİ YENİDEN YAPILANACAK

PKK'nın feshedilmesiyle birlikte siyasi yapılanmalarda da değişiklikler yaşanacak. Tayyar’a göre, DEM Parti yeniden yapılandırılacak, ancak yeni süreçte PKK adı ve bağlantısı tamamen dışlanacak.

KAYYIM ATANAN BELEDİYELER NE OLACAK?

Tayyar’a göre, PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.

YPG VE SURİYE PLANI

Suriye’deki YPG yapılanmasının da bu sürece dahil olacağı belirtiliyor. Şam yönetimiyle birlikte yeni bir planlama yapılacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilecek, kalanlar ise Suriye ordusuna entegre edilecek

Kaynak: Haber Merkezi