DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Yeni Tarihe Tanıklık Etmiyoruz Yeni Tarih Yazmaya da Talibiz'

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrasında DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önemli açıklamalar yaptı. Kararın uğur getireceklerine inandıkları mesajı veren Doğan ‘Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Hukukun ve siyasetin işlediği demokratik bir cumhuriyeti inşa edebilme göreviyle karşı karşıyayız. Yeni tarihe tanıklık etmiyoruz. Ayrıca yeni tarih yazmaya da talibiz’ dedi.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Yeni Tarihe Tanıklık Etmiyoruz Yeni Tarih Yazmaya da Talibiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan İmralı süreci sonrasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Yeni Tarihe Tanıklık Etmiyoruz Yeni Tarih Yazmaya da Talibiz' - Resim : 1

Terör örgütü PKK, kongre yaptıklarını duyurmuş ardından gözler açıklanacak karara çevrilmişti. Terör örgütü PKK, bugün fesih kararını resmen duyurarak silah bırakacağını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Yeni Tarihe Tanıklık Etmiyoruz Yeni Tarih Yazmaya da Talibiz' - Resim : 2

Siyaset gündemine oturan flaş gelişme sonrasında DEM Parti’den ve siyasilerden açıklamalar peş peşe sıralandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan da bir açıklama geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: 'Yeni Tarihe Tanıklık Etmiyoruz Yeni Tarih Yazmaya da Talibiz' - Resim : 3

'YENİ TARİH YAZMAYA DA TALİBİZ'

Doğan ‘Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Hukukun ve siyasetin işlediği demokratik bir cumhuriyeti inşa edebilme göreviyle karşı karşıyayız. Yeni tarihe tanıklık etmiyoruz. Ayrıca yeni tarih yazmaya da talibiz’ dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Hayırlar getireceğine, uğur getireceğine inanıyoruz. Artık Kürt sorununun demokrasi önünde engel olarak masaya konulan her şey kalkmış gibi görünüyor.

Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. İyi ki bu fırsata sıkı sıkı tutunduk demeliyiz. Bu erteleyeceğimiz bir şey değil bu kutsal bir sorumluluk.

Elbette en önemli adreslerden biri TBMM. Tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Sonuna kadar açılmış bu kapıdan içeri girmeliyiz.

Şimdi barışa, eşitliğe omuz verme zamanı. Halklarla el ele demokratik sürecin öncüsü olacağız. Bu çağrıyı pek çok nedenle yüreklerimizde taşıyoruz.

Türkiye’nin bir asırdır gündeminde yer alan bir sorunun çözümünde yeni bir sayfa açıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Beklenen oldu. Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz. Bu sadece fesih kararı değil herkesi yeni bir oluşuma davet eden inşa süreci.

Bir dönem kapanıyor yeni umut dolu bir dönemin kapısı aralanıyor. Yeni tarihe tanıklık etmiyoruz. Ayrıca yeni tarih yazmaya da talibiz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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