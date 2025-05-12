Ümit Dikbayır'dan DEM Partili Vekillerle İlgili Tepki Çeken Sözler: 'Meclis'te Yeteri Kadar Terörist Var'

Türkiye'de geçtiğimiz yılın ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla yeni bir dönemin kapıları aralandı. Terör örgütü PKK'ya seslenen Bahçeli, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından DEM Parti tarafından kurulan bir heyet ve İmralı arasında görüşmeler başlamıştı. Gerçekleşen görüşmeler nihayet hedefine ulaştı. Terör örgütü PKK, örgütü feshetme kararını bugün açıkladı. Silahların bırakılacağı da duyuruldu.

Örgütün silah bırakma açıklaması uzun süredir bekleniyordu. Siyaset arenasında bu konu ilk sırada yer alıyordu. Birçok tartışma programında da PKK terör örgütünün nasıl ve ne şekilde silah bırakacağı sık sık ele alınıyordu.

DİKBAYIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Dün Sözcü TV canlı yayınında da bu konu gündemdeydi. Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sunduğu 'Sözün Aslı' programının konukları arasında güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Prof. Dr. Barış Övgün, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile siyaset bilimci Sezin Öney vardı. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin masaya yatırıldığı programda Dikbayır'ın söylediği sözler tepkiyle karşılandı.

'MECLİS'TE YETERİ KADAR TERÖRİST VAR'

"Yazıklar olsun bize. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi diyorlar ki 'Bunların bir kısmı gelsin siyaset yapsın.' Meclis'te yeteri kadar terörist var zaten." ifadelerini kullanan Dikbayır'a, program sunucusu Aslı Kurtuluş Mutlu, "DEM Parti milletvekillerini mi diyorsunuz?" sorusunu sordu. Dikbayır ise "Tabii ki diyorum. Abdullah Öcalan'ın posterinin altında özgürlük isteyen terörist değil de nedir?" diye konuştu. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi