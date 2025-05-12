Demirtaş'tan Fesih Kararına İlk Yorum! İsim İsim Saydı, Teşekkür Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte 7 ay sonunda terör örgütü PKK bugün, kongre kararıyla silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. Karara birçok siyasiden yorum gelirken, süreçle ilgili değerlendirmeleri merak edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da bir açıklama geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bugün Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret ederek, Demirtaş'ın fesih kararıyla ilgili açıklamasını aktardı. Eski HDP Eş Genel Başkanı, süreçte yer alan tüm isimlere teşekkür ederek huzur ve demokrasi vurgusu yaptı.

'BÜYÜK ADIMI COŞKUYLA KARŞILIYORUZ'

Demirtaş, terör örgütünün fesih kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Haber Merkezi