DEM Parti Yeni Sürecin Yol Haritasını Belirledi: İşte MYK Toplantısında Konuşulanlar...

Terör örgütü PKK’nın "kendini feshettiği ve silah bıraktığını" açıklamasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni süreci değerlendirmek ve olası adımları belirlemek üzere toplandı.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET TURU

Toplantıda, 2013’te başlayan ve sona eren sürecin ardından yaşananların ışığında, İmralı’yı ziyaret edenler dahil olmak üzere süreçte rol alan kişilerin yasal güvence altına alınması gerektiği dile getirildi. Ayrıca siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirilerek önerilerin alınması ve sürecin yasal zemine oturtulmasına yönelik destek aranması planlanıyor.

DEM Parti kaynakları, anayasa değişikliğinin konuşulduğu bu dönemde yalnızca "Türk milleti" ifadesinin yer almasının kapsayıcı olmadığını savunuyor. Parti, TBMM Başkanı'nın öncülüğünde tüm siyasi partilerin katılımıyla, süreci yasal ve hukuki zemine taşıyacak özel bir çerçevenin oluşturulmasını öneriyor.

“İktidar mevzuata uygun davransın” çağrısı yapan DEM kaynakları; AİHM ve AYM kararlarına uyulmasını, Cezaevi Gözlem Kurulları’nın keyfi uygulamalarına son verilmesini, Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın serbest bırakılarak milletvekilliğinin tanınmasını ve kayyım uygulamalarının kaldırılmasını istiyor. Ancak bu adımların bir ön şart olarak görülmediği özellikle vurgulanıyor.

YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

DEM Parti, bunun için yargı paketlerinin bu süreçte hızla gelebileceğini, bu paketlerin birden fazla olabileceğine işaret ederken, ilk etapta hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir düzenlemenin, infaz düzenlemesinin, Gözlem İdare Kurulları’ndaki uygulamalara son verecek bir düzenlemenin ve terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngören Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin değiştirilmesini talep ediyor. Parti kaynakları, TBMM'ye gelmesi beklenen ilk yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan sonraya kalacağını düşünüyor.

AF BEKLENTİSİ

Bununla birlikte, partiler arası temasların artırılması ve Meclis içi ile dışındaki çalışmalara ağırlık verilmesi hedefleniyor. İktidarın son yıllarda cezaevlerinde af beklentisi oluşturduğunu savunan DEM kaynakları, yargı paketlerinin hızla hazırlanarak mahkûmların beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA