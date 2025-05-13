Yeni Papa Kayserili Çıktı! Vatikan’daki Dengeleri Değiştirecek İddia

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Ermeni kökenli tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 57 yaşındaki Çetinkaya, Osmanlı ve Ermeni tarihine yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalar kapsamında, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayseri kökenli olduğunu ve hatta kendisinin akrabası olabileceğini öne sürdü.

Babası Sivas’ın Gemerek ilçesinde, annesi ise Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı (eski adıyla Everek) bir köyde dünyaya gelen Çetinkaya, köklerini araştırırken ilginç bir detayla karşılaştığını söyledi. “Ermeni asıllı Türk vatandaşıyım. Babam ve dedemler olmak üzere neredeyse bin yıldır bu toprakların evladıyız” diyerek sözlerine başlayan Çetinkaya, yaklaşık beş yıldır özellikle tehcir dönemine dair belge ve tanıklıklar üzerinde çalıştığını anlattı.

1900-1915 yılları arasındaki göç ve tehcir olaylarında birçok Ermeni'nin bu topraklardan ayrıldığını belirten Çetinkaya, büyük anneannesinin kardeşi Setrak Parsehyan’ın 1915’li yıllarda Kayseri’nin Develi ilçesinden (Everek) Arjantin’e göç ettiğini ifade etti. İddiasına göre, Setrak’ın soyundan gelen torunlarından biri, bugün Papa 14. Leo olarak tanınan Fransız Francis Parses Prebis, yani kendi iddiasına göre, Faruk Parsehyan Pars.

'PAPA AKRABAMIZ OLUR'

Çetinkaya, iddiasını dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, “Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Yaptığı araştırmalar doğrultusunda Papa 14. Leo’nun soy ağacını incelediğini belirten Çetinkaya, “Soy ağacına baktığınız zaman Setrak’ın çocuğunun torununun torunu, o (Papa 14. LEO )çıkıyor ’’ dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ'

Papa 14. Leo’nun isminin farklı olmasına da açıklık getiren Çetinkaya, ruhani liderler arasında isim değişikliğinin yaygın bir gelenek olduğuna dikkat çekti. Örnek olarak Kayseri’den Amerika’ya göç eden Asadur Sarafyan’ı gösteren Çetinkaya, “Amerika'ya gitmiş ve ismini değiştirip Oscar Bankır yapmıştı. Şu an ABD’de yaşayan dünyanın en çok patentine sahip Ermeni’si konumunda. O da ismini ve kimliğini babadan sonra değiştirerek Vatikan’da kardinalliğe başlıyor. Biz de bu varsayımdan yola çıkarak Papa’nın akrabamız olduğunu Kayserili ve Everekli olduğunun kanaatine vardık. Ben kendisine bir mektup yazacağım aile ağacımızı teyit eden ve hatta kendisiyle tanışmak için ziyaret etmek istiyorum. Gelen cevaba göre bakacağım çünkü bu uluslararası bir konu. Nasıl bir cevap gelir onu ben bilemem ama en azından bir ülkenin dışişleri bakanlığıyla temasa geçip, buradaki Vatikan Konsolosluğu ya da büyükelçiyle temasa geçip bu konu ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer şu an ki Papa bizim akrabamız ise hakikaten bu Türkiye için çok önemli, çok gurur verici bir şey’’ ifadelerini kullandı.

'PAPA'YA AİLE AĞACIMIZI YOLLAYACAĞIM'

Çetinkaya, bu iddiasını belgelendirmek amacıyla Papa 14. Leo’ya bir mektup yazacağını ve hazırladığı aile ağacını da ekleyeceğini söyledi. “Eğer doğruysa, bu hem benim için hem de Türkiye için çok anlamlı ve gurur verici bir gelişme olur. Vatikan Konsolosluğu ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da bu konuda resmi temas kurmayı planlıyorum. Gerekirse Papa’yı ziyaret etmek ve kökleri üzerine konuşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

'PAPA'MIZI KAYSERİ'YE GETİRİRİZ'

İddiasına ilişkin belgelerin doğruluğuna inandığını dile getiren Nurhan Çetinkaya, “Ben yazılan değil yaşanan tarihi araştırıyorum. Bu süreçte baktım ki, gerçekten Papa’yla bir bağımız olabilir. Sosyal medya üzerinden paylaştığım bu bilgi büyük ilgi gördü. Bir sonraki adımım, Papa’yı tebrik eden ve onun Anadolu kökenini anlatan bir mektup yazmak. Belki gelecek olan cevaba göre, Papa’mızı Kayseri’mize getiririz, orada dua ettiririz” diye konuştu.

'YANILMA İHTİMALİM DE VAR'

Çetinkaya, Osmanlı arşivlerine erişim imkanının sınırlı olduğunu ancak Patrikhane kayıtlarına dayandığını belirtti. Çetinkaya, şunları söyledi: “Belki gelecek olan cevaba göre de Papamızı, Kayseri’mize getiririz orada bir dua ettiririz. Çalışmalarımda yanılıyorsam eğer hayatımda bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla Osmanlı arşivlerine bakma imkanım çok yok. Bende Patrikhane kayıtları var. Yanılma ihtimalim de var. Ancak benim araştırdığım akrabalık dinamiklerine ve köklerine göre buraya kadar çıktım. Yanılırsam da eğer bir problem yok benim açımdan sonuçta Papa çok önemli bir dini liderdir. Saygı duymak lazım’’

'BİRÇOK İNSAN BANA DELİ DEDİ'

İddialarıyla ilgili olarak Kayseri’den herhangi bir yetkiliyle görüşmediğini de söyleyen Çetinkaya, “Tarihe baktığınızda da Rumların ve Ermenilerin yaşadıklarının kayıtları var. Eğer ararlarsa da bu gelişmelerle alakalı oturur konuşurum. Benim açımdan bir problem yok. Çalışmalarımın ardından bu iddiamı açıkladığımda birçok insan bana deli dedi ve güldü. Kimin ne dediği umurumda değil ben doğru bildiğimi yapıyorum, araştırmalarımı yapıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA