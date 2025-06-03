Bir Tır Dolusu Spor Ayakkabı Kayıplara Karıştı: 7 Gözaltı

İstanbul'da meydana gelen dikkat çekici hırsızlık olayında, spor ayakkabı yüklü bir tır kayıplara karıştı. Nakliye firması sahibi M.S.'nin (58) şikayetiyle ortaya çıkan olayda, 2 bin 45 çift spor ayakkabının, firmanın şoförü tarafından çalındığı öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan polis soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e sevk edilmek üzere yola çıkan ayakkabı yüklü tır, ortadan kayboldu. Nakliye firmasının sahibi M.S., şoför T.K.'ye (38) ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Firmanın yaptığı araştırmada, tırın Ataşehir'de bir otoparkta terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şoför T.K. 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. T.K.'ye yardım ettiği tespit edilen M.Ç. (32) de aynı gün yakalandı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, olayla bağlantılı olduğu belirlenen U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) da gözaltına alındı. Polis, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabıyı ise Kartal'daki bir depoda ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, suç kayıtları bulunduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA