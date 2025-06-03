Bir Tır Dolusu Spor Ayakkabı Kayıplara Karıştı: 7 Gözaltı

İstanbul’da spor ayakkabı yüklü tır kayıplara karıştı, şoför dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kartal'da bir depoda ele geçirilen 2 bin 45 çift ayakkabının çalınmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Bir Tır Dolusu Spor Ayakkabı Kayıplara Karıştı: 7 Gözaltı

İstanbul'da meydana gelen dikkat çekici hırsızlık olayında, spor ayakkabı yüklü bir tır kayıplara karıştı. Nakliye firması sahibi M.S.'nin (58) şikayetiyle ortaya çıkan olayda, 2 bin 45 çift spor ayakkabının, firmanın şoförü tarafından çalındığı öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan polis soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olayda, Tuzla Sanayi bölgesinden Arnavutköy'e sevk edilmek üzere yola çıkan ayakkabı yüklü tır, ortadan kayboldu. Nakliye firmasının sahibi M.S., şoför T.K.'ye (38) ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Firmanın yaptığı araştırmada, tırın Ataşehir'de bir otoparkta terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Bir Tır Dolusu Spor Ayakkabı Kayıplara Karıştı: 7 Gözaltı - Resim : 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şoför T.K. 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. T.K.'ye yardım ettiği tespit edilen M.Ç. (32) de aynı gün yakalandı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, olayla bağlantılı olduğu belirlenen U.A.A. (23), U.K. (47), Ö.E. (25), Ş.E. (27) ve E.K. (29) da gözaltına alındı. Polis, çalınan 2 bin 45 çift ayakkabıyı ise Kartal'daki bir depoda ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, suç kayıtları bulunduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşe Gider Gibi Hırsızlığa Gitti! 20 Milyonluk Vurgun Yaptı... Detaylar Şoke Ettiİşe Gider Gibi Hırsızlığa Gitti! 20 Milyonluk Vurgun Yaptı... Detaylar Şoke EttiGüncel

33 Suç Kaydı Bulunan Firari Yakalandı33 Suç Kaydı Bulunan Firari YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsızlık Gözaltı
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
Tırı Motosikletlerin Üzerine Sürdü! O Anlar Kamerada Tırı Motosikletlerin Üzerine Sürdü!
Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında Oyun Uygulamasında Tanıştığı Çocuğu Taciz Eden Erkek Gözaltında
Güler Sabancı Sonunda Paylaştı Güler Sabancı Sonunda Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest