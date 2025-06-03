Ünlü Oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan Sevenlerini Korkutan Haber: 9 Saat Ameliyat Masasında Kaldı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Mayıs ayında menisküs ameliyatı olan 29 yaşındaki oyuncu, haziran ayına da hastanede başladı. Bu kez bağırsaklarındaki ciddi bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat masasına yatan Bekiroğlu, 9 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi.

Doktorlarının acil müdahale kararıyla ameliyata alınan Bekiroğlu, başarılı geçen operasyon sonrası hastane odasından ilk paylaşımını yaptı. Vücuduna bağlı kablolarla çekilen fotoğrafına "Yaşıyorum, şükür" notunu düşen oyuncu, takipçilerine moral verdi.

Başta "Jet Sosyete", "Gülümse Yeter" ve "Beni Böyle Sev" olmak üzere birçok sevilen dizideki sempatik rolleriyle hafızalara kazınan Bekiroğlu, son sağlık durumu hakkında net bilgi vermese de, yakın çevresi moralinin yerinde olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Sosyal medyada büyük destek gören oyuncuya "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi