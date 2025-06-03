Ünlü Oyuncunun Evlat Acısı! 16 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti

ABD'li reality şov yıldızı ve oyuncu Whitney Purvis, 16 yaşındaki oğlu Weston'ı kaybettiğini açıkladı. Acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Purvis, "Çocuğunuzu kaybettikten sonra hayatınıza nasıl devam edersiniz?" diye sordu.

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Ünlü Oyuncunun Evlat Acısı! 16 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti

ABD'de popüler bir program olan "16 ve Hamile" adlı reality şovla tanınan oyuncu Whitney Purvis, 16 yaşındaki oğlu Weston Gosa Jr.'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Purvis, haberi gözyaşları içinde verdiğini söyledi.

Facebook'tan yaptığı paylaşımda Whitney Purvis, "Bunu yazmak çok zor ama güzel oğlum Weston yaşamını yitirdi. Henüz16 yaşındaydı. Hayat çok acımasız ve adaletsiz, benim bebeğim gitti ve ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle acısını anlattı.

'EN KÖTÜ KABUSUM'

Çocuğunu kaybetmenin dayanılmaz bir duygu olduğunu anlatan Purvis, hayatının en kötü kabusunu yaşadığını dile getirdi. Yaşadıklarını kelimelerle ifade edemediğini söyleyen Purvis, "Çocuğunuzu kaybettikten sonra hayatınıza nasıl devam edersiniz? Ben bunun gerçek olmasını istemiyorum. Onu hayatta tutabilmek için her şeyi yapardım" dedi.

Ünlü Oyuncunun Evlat Acısı! 16 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti - Resim : 1

'SENSİZ DEVAM EDEMEM'

Acısını anlattığı yazısının sonunda kaybettiği oğluna seslenen Whitney Purvis, "Seni çok seviyorum Weston Owen Gosa. Seni çok seviyorum. Sen benim kalbimsin. Genç bir adam olma yolunda olduğun için çok gururluydum. Sensiz devam edemem. Huzur içinde uyu" diyerek sözlerini tamamladı.

Purvis'in yazısı sonrası takipçilerinden sayısız destek mesajı geldi. Başsağlığı dileklerini ileten sosyal medya kullanıcılarından bazıları da kendi kayıp deneyimlerinden bahsetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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