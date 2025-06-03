Ünlü Oyuncu Sokak Ortasında Öldürüldü! Katilin Kimliği Şoke Etti

"Parks and Recreation" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jonathan Joss, eşiyle yolda yürürken öldürüldü. Silahlı saldırıyı düzenleyenin komşusu olduğu ortaya çıktı.

Ünlü Oyuncu Sokak Ortasında Öldürüldü! Katilin Kimliği Şoke Etti

ABD'li oyuncu Jonathan Joss, Teksas eyaletinin San Antonio kentinde meydana gelen bir silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayetle bağlantılı olarak bir kişi tutuklanırken, 59 yaşındaki Joss'u vuran kişinin 56 yaşındaki komşusu Sigfredo Ceja Alvarez olduğu ortaya çıktı.

Joss'un eşi Tristan Kern de Gonzales, eşinin ölümünün ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eşcinsel oldukları için bir süredir tehdit edildiklerini söyleyen Gonzales, daha önce polise şikayette bulunmalarına rağmen söz konusu tehditlerin sürdüğünü anlattı.

Ünlü Oyuncu Sokak Ortasında Öldürüldü! Katilin Kimliği Şoke Etti - Resim : 1

'BENİ O KURTARDI'

Saldırı sırasında kendilerinin silahları olmadığını da söyleyen Gonzales "Biz hiç kimseyi tehdit etmedik. Yolda eşimle yan yana yürürken bir adam bize ateş etti, Jonathan da beni yoldan itti. Ben onun sayesinde kurtuldum" dedi.

NEFRET CİNAYETİ MİYDİ?

Polis, Joss'un ölümünün cinsel yönelimiyle bağlantılı bir nefret cinayeti olup olmadığını henüz kesin olarak bilmediklerini söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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