Kan Donduran Cinayet: O Kağıdı Gördükten Sonra Ev Sahibini Öldürdü

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde yaşanan cinayet ülke gündemine oturdu. 29 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bir silahlı saldırı yaşandığı ihbarı polise ulaştı. Polis, ihbar sonrası konuta girdiklerini ve yerde kurşunlanarak yaralanan bir adam bulduklarını açıkladı. Sağlık görevlilerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği adam, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polis, adını açıklamadığı maktulün katilini ise kısa sürede yakaladı. Zanlının 36 yaşındaki Christopher Rainey olduğu tespit edilirken, Rainey'nin maktulün kiracısı olduğu ve aynı evde yaşadıkları öğrenildi. Polisin edindiği bilgilere göre; maktul öldürülmeden hemen önce kiracısı Christopher Rainey'ye bir tahliye tebligatı gönderdi.

TEBLİHGATTAN SONRA OLDU

Polis, cinayetle ilgili yaptığı açıklamada, "Maktulün evini boşaltmasını istediği için tebligat göndermesi anladığımız kadarıyla Christopher Rainey'i çok sinirlendirdi. Tahliye tebligatı eline ulaştıktan sonra öfkesini ev sahibine gösteren Rainey, aralarında kısa süren bir sözlü tartışmanın ardından kurbana birkaç el ateş etti" dedi.

Aleyhine pek çok kanıt ele geçirilen Christopher Rainey tutuklandı ve "ölümcül bir silahla saldırı" ve "cinayet" suçlamalarıyla Clark County Gözaltı Merkezi'ne konuldu. Rainey'nin hakim karşısına çıkacağı duruşma tarihi 3 Haziran olarak belirlendi.

'ÜRPERTİCİ, SİNSİ BİRİYDİ'

Cinayetin yaşandığı konutta toplam dört kişinin yaşadığı ve olay sırasında bir kişinin daha evde olduğu ortaya çıktı. Evde yaşayan diğer kişilerden bir, yaptığı açıklamada maktulle 15 yıldır arkadaş olduklarını söyledi. Bu kişi, "O benim arkadaşımdı ve asla bu şekilde ölmeyi hak etmedi. İçine kapanık biriydi" diye konuştu. Saldırgan için ise "O ürpertici, sinsi biriydi" dedi.