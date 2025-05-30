Bursa’da Bağ Evinde Balta ile Cinayet: 2 Şüpheli Gözaltında

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Karaman (25), salı gününden bu yana kendisinden haber alamayan babası tarafından bağ evinde ölü bulundu. Gece saatlerinde bağ evine giden baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaşarak durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Mustafa Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet aleti balta, cesedin yanında bulunurken, Karaman’ın cep telefonu jandarma tarafından incelemeye alındı. Ekipler, yakınlarının ifadelerinden yola çıkarak ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa Karaman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin ardından cenazenin toprağa verileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA