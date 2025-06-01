Dünyaca Ünlü Oyuncu Gazze'ye Giden Yardım Gemisinde: 'Saldırıya Uğrayabiliriz' Diyerek Son Sözlerini Açıkladı

“Game of Thrones” dizisinin yıldızı Liam Cunningham, İtalya'dan Gazze'ye giden yardım gemisinde yer aldı. Ünlü oyuncu, eğer saldırıya uğrarlarsa bunun bir çatışma değil yalnızca saldırı olacağını tüm dünyanın bilmesini istediğini söyledi.

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Dünyaca Ünlü Oyuncu Gazze'ye Giden Yardım Gemisinde: 'Saldırıya Uğrayabiliriz' Diyerek Son Sözlerini Açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürerken, bir yandan da abluka altına aldığı Gazze'ye insani yardım girişlerini de engellenmesiyle Filistin halkının içinde bulunduğu kriz büyüyor. Tüm dünyadan yaşananlara tepkiler gelmeye devam ederken, bugün yeni bir yardım girişimi daha yapılıyor. Gazze'nin ilk kadın balıkçısının adını taşıyan “Madleen” adlı gemi, İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı'ndan yola çıktı.

Gazze için tıbbi yardım taşıyan gemide, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek adına birçok tanınan isim de bulunuyor. Tüm dünyada eylemlerine devam eden İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ünlü “Game of Thrones” dizisinin İrlandalı yıldızı Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve Gazze destekçisi Türk aktivist Yasemin Acar gemide yer aldı.

Dünyaca Ünlü Oyuncu Gazze'ye Giden Yardım Gemisinde: 'Saldırıya Uğrayabiliriz' Diyerek Son Sözlerini Açıkladı - Resim : 1
Greta Thunberg

'ÇATIŞMA DEĞİL SALDIRI'

İsrail'in saldırılarının hem yasa dışı hem de insanlık dışı olduğunu vurgulayan oyuncu Liam Cunningham, yola çıkmadan önce Al-Jazeera'ya açıklama yaptı. Cunningham, Filistin halkına yönelik katliamlara asla sessiz kalamayacağını kimsenin de kalmaması gerektiğini belirterek kendilerinin de bir saldırıya hazırlıklı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Eğer bu tekneye bir şey olursa, bilmenizi istiyorum ki bu bir çatışma değil, doğrudan bir saldırı" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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