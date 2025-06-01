Almanya'da Hastanede Can Pazarı! Alevler 3 Kişiyi Yuttu

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir hastanede gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dört kata yayıldı. Can pazarının yaşandığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Almanya'da Hastanede Can Pazarı! Alevler 3 Kişiyi Yuttu

Hamburg’un Hohenfelde semtinde Marienkrankenhaus Hastanesi’nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, hastanenin zemin katında, yaşlı hastaların tedavi edildiği geriatri servisinde bir odada başladı. Alevler kısa sürede birinci kata sıçradı. Yoğun duman tüm dört kata yayıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 3 hasta hayatını kaybettiği, 40 hastanın yaralandığı belirtildi. Yangının çıktığı hastane binasının bazı bölümleri tahliye edildi. Yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı hastaların bulunduğu serviste kurtarma çalışmaları oldukça zorlanıldı. Bazı hastalar tekerlekli sandalyedeydi ya da yoğun dumandan dolayı odalarını terk edemedi.

Yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Ancak etkilenen hastaların bakımı ve hastane binasının havalandırılması sabah saatlerine kadar sürdü. Yaralıların bir kısmı hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, bazıları çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

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