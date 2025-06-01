Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World’ün 72. edisyonunda kazanan belli oldu. Bu yılın birincilik tacını Tayland temsilcisi Opal Suchata Chuangsri taktı. Zarafeti, kendine özgü duruşu ve etkileyici kişiliğiyle hem jüriyi hem de izleyicileri büyüleyen Chuangsri, yarışmanın yıldızı oldu.

İkinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu elde ederken, Polonya’dan Maja Klajda üçüncülükle yarışmayı tamamladı. Martinik temsilcisi Aurélie Joachim ise dördüncü oldu.

İDİL BİLGEN KAÇINCI OLDU?

Türkiye adına yarışmaya katılan İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 tarihinde Tayland’ın turistik bölgesi Phuket’te dünyaya gelen Opal, otelcilikle uğraşan bir ailenin çocuğu. Eğitim hayatına Bangkok’ta yer alan Triam Udom Suksa Lisesi’nde devam eden Chuangsri, burada özellikle Çince diline yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi üzerine eğitim görmekte ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim hayatını sürdürüyor.

Tayca’nın yanı sıra İngilizce ve Çince’yi de akıcı şekilde konuşabilen Opal, geçtiğimiz yıl düzenlenen Miss Universe 2024 yarışmasında da dikkat çekmiş ve üçüncü olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi