Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...

Miss World 2025'in finali Hindistan’ın Haydarabad şehrinde gerçekleştirildi. Yarışmada Tayland’ı temsil eden Opal Suchata Chuangsri büyük ödülün sahibi olarak birincilik tacını taktı. Türkiye adına sahneye çıkan İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

Son Güncelleme:
Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss World’ün 72. edisyonunda kazanan belli oldu. Bu yılın birincilik tacını Tayland temsilcisi Opal Suchata Chuangsri taktı. Zarafeti, kendine özgü duruşu ve etkileyici kişiliğiyle hem jüriyi hem de izleyicileri büyüleyen Chuangsri, yarışmanın yıldızı oldu.

Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını... - Resim : 1

İkinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu elde ederken, Polonya’dan Maja Klajda üçüncülükle yarışmayı tamamladı. Martinik temsilcisi Aurélie Joachim ise dördüncü oldu.

İDİL BİLGEN KAÇINCI OLDU?

Türkiye adına yarışmaya katılan İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını... - Resim : 2

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 tarihinde Tayland’ın turistik bölgesi Phuket’te dünyaya gelen Opal, otelcilikle uğraşan bir ailenin çocuğu. Eğitim hayatına Bangkok’ta yer alan Triam Udom Suksa Lisesi’nde devam eden Chuangsri, burada özellikle Çince diline yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi üzerine eğitim görmekte ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim hayatını sürdürüyor.

Tayca’nın yanı sıra İngilizce ve Çince’yi de akıcı şekilde konuşabilen Opal, geçtiğimiz yıl düzenlenen Miss Universe 2024 yarışmasında da dikkat çekmiş ve üçüncü olmuştu.

Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' BaşarısıSosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' BaşarısıMagazin
Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hedefini Açıkladı! 'Bu Taçla Fark Yaratacağım'Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hedefini Açıkladı! 'Bu Taçla Fark Yaratacağım'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?
Kurban Bayramı’nda Hangi Köprüler, Otoyollar ve Toplu Taşıma Ücretsiz? Kimler Faydalanacak? Belli Oldu Bayramda Hangi Köprüler, Otoyollar ve Toplu Taşıma Ücretsiz?
Dizüstü Bilgisayar Şarj Kablolarındaki O Kalın Parça Ne İşe Yarıyor? Pek Az Kişi Gerçek Amacını Biliyor Dizüstü Bilgisayar Şarj Kablolarındaki O Kalın Parça Ne İşe Yarıyor? Pek Az Kişi Gerçeği Biliyor
Bagajdan Çıktı Polisler Dondu Kaldı! Bir Metre Boyunda, 19. Yüzyılın En İkonikleri Arasında Bagajdan Çıktı Polisler Dondu Kaldı! Bir Metre Boyunda, 19. Yüzyılın En İkonikleri Arasında
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı 130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı
Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün! Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak