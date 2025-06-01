Rusya’da Yolcu Treninin Üzerine Köprü Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Rusya’da Yolcu Treninin Üzerine Köprü Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya'nın batısındaki Bryansk bölgesinde yaşanan feci olayda, bir otoyol köprüsünün hareket halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, olayla ilgili açıklamasını kişisel Telegram hesabı üzerinden yaptı. Açıklamada, Klimov-Moskova seferini yapan trenin seyri sırasında köprünün aniden üzerlerine yıkıldığı belirtildi.

Rusya’da Yolcu Treninin Üzerine Köprü Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

66 KİŞİ YARALANDI

Vali, enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 66 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan 44’ünün hastanelerde tedavi altına alındığı, 22’sinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Rusya’da Yolcu Treninin Üzerine Köprü Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Rusya Demir Yolları yetkilileri ise olayla ilgili ilk değerlendirmelerinde, köprünün çökmesine ulaşıma yapılan müdahalenin neden olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, detaylı teknik incelemenin sürdüğünü duyurdu.

Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli OlduRusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli OlduGüncel
Trump'tan Putin'e Sert Uyarı! 2 Hafta Verdi, Açık Açık Tehdit Etti: 'Eğer Bizimle Oynuyorsa...'Trump'tan Putin'e Sert Uyarı! 2 Hafta Verdi, Açık Açık Tehdit Etti: 'Eğer Bizimle Oynuyorsa...'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya
Son Güncelleme:
Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını... Miss World 2025'in Kazananı Belli Oldu: İşte Dünyanın En Güzel Kadını...
İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu! Peş Peşe Katliam İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu!
Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı? Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı?
Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar Olarak Biliniyor: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri? Elektrik Faturasını Şişiren Vampir Cihazlar: Evde En Çok Enerji Harcayan Cihazlar Hangileri?
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı 130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı
Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün! Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak