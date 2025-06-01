Rusya’da Yolcu Treninin Üzerine Köprü Çöktü! Ölü ve Yaralılar Var

Rusya'nın batısındaki Bryansk bölgesinde yaşanan feci olayda, bir otoyol köprüsünün hareket halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, olayla ilgili açıklamasını kişisel Telegram hesabı üzerinden yaptı. Açıklamada, Klimov-Moskova seferini yapan trenin seyri sırasında köprünün aniden üzerlerine yıkıldığı belirtildi.

66 KİŞİ YARALANDI

Vali, enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kazada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 66 kişinin yaralandığını ifade etti. Yaralılardan 44’ünün hastanelerde tedavi altına alındığı, 22’sinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Rusya Demir Yolları yetkilileri ise olayla ilgili ilk değerlendirmelerinde, köprünün çökmesine ulaşıma yapılan müdahalenin neden olduğunu ileri sürdü. Yetkililer, detaylı teknik incelemenin sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA