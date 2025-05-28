Trump'tan Putin'e Sert Uyarı! 2 Hafta Verdi, Açık Açık Tehdit Etti: 'Eğer Bizimle Oynuyorsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya ise, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer bizimle oynuyorsa biraz daha farklı tepki vereceğiz" cevabını verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA