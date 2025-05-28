Bakan Fidan'dan Kritik Temas! Rus Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere bölgesel gelişmeler ve barış çabaları ele alındı.
Görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik son diplomatik girişimler masaya yatırılırken, Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve barışın sağlanması adına atılabilecek adımlar da değerlendirildi.
Kaynak: DHA
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