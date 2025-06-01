İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu! Peş Peşe Katliam

İsrail, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldı. İsrail ordusunun iki ayrı noktada düzenlediği saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

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İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu! Peş Peşe Katliam

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten beri durmaksızın saldırdığı Filistinlileri yine hedef aldı. İsrail güçleri bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açtı.

Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması nedeniyle en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı. Ardından saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başka bir noktada daha yardım için toplananlara saldırarak 1 kişiyi öldürdü, 26 kişiyi yaraladı.

Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Avde Hastanesi, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu! Peş Peşe Katliam - Resim : 1

SALDIRILAR ARTTI

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik şekilde uyguladığını belirtti. Sadece son birkaç günde İsrail'in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi sonucu Gazze’de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

İsrail Gazzelileri Yine Yardım Kuyruğunda Vurdu! Peş Peşe Katliam - Resim : 2

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Devam eden saldırılarda şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda.

Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte İsrail’in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

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