İsrail'in Gazze'deki Katliamları Büyüyor! 24 Saatte 60 Can Kaybı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 54 bin 381'e çıktı.

İsrail'in Gazze'deki Katliamları Büyüyor! 24 Saatte 60 Can Kaybı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bir yazılı açıklama paylaşılarak İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 60 ölü ve 284 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 117 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 381'e, yaralıların sayısının da 124 bin 54'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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