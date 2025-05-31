Azerbaycan ile Çin Arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşması

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle onayladı.

Azerbaycan ile Çin Arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşması

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını oy birliğiyle kabul etti. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerine her iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisi sağlıyor. Anlaşma uyarınca, iki ülke vatandaşları, her ziyaret için 30 günü aşmamak ve 180 günlük süre içinde toplamda 90 günden fazla kalmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti yalnızca kısa süreli ziyaretler için geçerli olacak; uzun süreli ikamet, eğitim veya çalışma amaçlı seyahatler kapsam dışında tutulacak.

Söz konusu anlaşma, geçen nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, iki ülke hükümetleri arasında imzalanmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Azerbaycan Çin
Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı? Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı?
Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur? Sarı ve Gri Tüller Nasıl Kar Beyazı Olur?
ABD'de Kamyon Kazası: 250 Milyon Arı Serbest Kaldı ABD'de Kamyon Kazası: 250 Milyon Arı Serbest Kaldı
Nijerya'daki Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 151'e Çıktı Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 151'e Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı Gram Altın, Çeyrek Altın, Ons Altın...Uzman İsim Acı Tabloyu Çizdi: Sektöre Ölüm Fermanı İmzalandı
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı Koleksiyoncular Peşine Düştü, Elinde Olan Yaşadı! Bir Hata Sonucu Değeri 87 Bin Kat Arttı