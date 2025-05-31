ABD'de Kamyon Kazası: 250 Milyon Arı Serbest Kaldı

ABD’de kamyon devrildi, 250 milyon arı çevreye yayıldı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı, bölge halkı uyarıldı. Yetkililer arıları toplamak için çalışma başlattı.

ABD'de Kamyon Kazası: 250 Milyon Arı Serbest Kaldı

ABD’nin Washington eyaletinde meydana gelen kamyon kazası sonrası yaklaşık 250 milyon arı doğaya yayıldı. Whatcom ilçesindeki Weidkamp Yolu'nda yaşanan kazanın ardından yetkililer, arıların kontrolsüz şekilde çevreye dağılması nedeniyle bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kamyonun taşıdığı kovanların devrilmesiyle serbest kalan arılar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Whatcom İlçesi Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar bölgenin kapalı kalacağını belirtti. Açıklamada, arıların sürü halinde hareket etme ihtimaline karşı vatandaşların kaza bölgesinden uzak durmaları gerektiği vurgulandı. Olay yerine sevk edilen uzman ekipler, arıların yeniden toplanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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