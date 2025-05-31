Yüksek Mahkeme'den Tartışma Yaratacak Karar! Trump’a Göçmenlerin Yasal Statüsünü İptal Etme Yetkisi Verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene sağlanan geçici yasal statüyü iptal etmesine izin verdi. Bu karar, Trump yönetiminin göçmen politikalarındaki sert tutumunun devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Mahkemenin kararı, geçici statü alan göçmenler için belirsiz bir dönemi başlatmış oldu.

BIDEN DÖNEMİNDE VERİLMİŞTİ

Geçici yasal statü, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde, özellikle Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua’dan gelen yaklaşık 532 bin göçmene tanınmıştı. Bu statü, göçmenlerin ABD’de belirli bir süre yasal olarak kalmalarına olanak sağlıyordu. Ancak şimdi, bu korumanın kaldırılması, söz konusu göçmenlerin durumunu riske sokuyor.

Kararın ardından göçmen hakları savunucuları ve ilgili kesimler endişelerini dile getirdi. Geçici yasal statünün iptal edilmesi, birçok kişinin ülkelerine geri dönmek zorunda kalabileceği ve bunun ciddi insani sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA