Yüksek Mahkeme'den Tartışma Yaratacak Karar! Trump’a Göçmenlerin Yasal Statüsünü İptal Etme Yetkisi Verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene sağlanan geçici yasal statüyü iptal etmesine onay verdi. Daha önce Biden yönetimi döneminde Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua’dan gelen göçmenlere verilen bu koruma kaldırılacak.

Yüksek Mahkeme'den Tartışma Yaratacak Karar! Trump’a Göçmenlerin Yasal Statüsünü İptal Etme Yetkisi Verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin 500 binden fazla göçmene sağlanan geçici yasal statüyü iptal etmesine izin verdi. Bu karar, Trump yönetiminin göçmen politikalarındaki sert tutumunun devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Mahkemenin kararı, geçici statü alan göçmenler için belirsiz bir dönemi başlatmış oldu.

BIDEN DÖNEMİNDE VERİLMİŞTİ

Geçici yasal statü, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde, özellikle Küba, Venezuela, Haiti ve Nikaragua’dan gelen yaklaşık 532 bin göçmene tanınmıştı. Bu statü, göçmenlerin ABD’de belirli bir süre yasal olarak kalmalarına olanak sağlıyordu. Ancak şimdi, bu korumanın kaldırılması, söz konusu göçmenlerin durumunu riske sokuyor.

Kararın ardından göçmen hakları savunucuları ve ilgili kesimler endişelerini dile getirdi. Geçici yasal statünün iptal edilmesi, birçok kişinin ülkelerine geri dönmek zorunda kalabileceği ve bunun ciddi insani sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Donald Trump ABD
Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı
Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor
ABD Başkanı Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Vergi ABD Başkanı Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Vergi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak
Elektrik Kesintisinde Mutfak Süngerleri Hayat Kurtarabilir: Bunu Kimse Bilmiyordu Elektrik Kesintisinde Mutfak Süngerleri Hayat Kurtarabilir: Bunu Kimse Bilmiyordu