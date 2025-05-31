ABD Başkanı Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Vergi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma kararı aldığını duyurdu. Karar, 4 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’daki bir çelik üretim tesisinde yaptığı konuşmada, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltileceğini açıkladı. Trump, bu adımın ABD çelik endüstrisini güçlendireceğini, ulusal arzı destekleyeceğini ve Çin’e olan bağımlılığı azaltacağını vurguladı.

UYGULAMA 4 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, “Çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltmek benim için büyük bir onur. Bu karar, 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri dönüyor” dedi.

Karar, ABD’nin en büyük çelik ve alüminyum ithalat kaynakları olan Kanada, Meksika, Brezilya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri etkileyecek. Trump, aynı zamanda Japonya’nın Nippon Steel şirketiyle 14 milyar dolarlık bir yatırım ortaklığı planlandığını, ancak bu anlaşmanın henüz nihai onayı almadığını belirtti.

Ekonomistler, bu kararın yerli üretimi artırma potansiyeline sahip olsa da otomotiv, inşaat ve imalat gibi sektörlerde maliyet artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Donald Trump'tan Gazze Açıklaması: Bir Şansımız VarDonald Trump'tan Gazze Açıklaması: Bir Şansımız VarDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Donald Trump
Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı Emniyeti Karıştıran Sarık! Polis Kafasına Taktı Büyük Tartışma Çıktı
Endonezya’da Taş Ocağında Facia: 14 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Endonezya’da Taş Ocağında Facia
Almanya'da Google Maps Bozuldu, Trafik Kilitlendi Google Maps Bozuldu, Trafik Kilitlendi
Lavabolarınızda Bu Sineği Görüyorsanız Alarm Zilleri Çalıyor Demektir Lavabolarınızda Bu Sineği Görüyorsanız Alarm Zilleri Çalıyor Demektir
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor Türkiye'de İkinci Elde En Hızlı Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu: Alan Bin Pişman Oluyor
İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli İnternetiniz Yavaşsa Sadece Bu Tuşa Basmanız Yeterli
Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu Altında İbre Tersine Döndü! Borsada En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor Alınacak
Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı Borsa İstanbul’da Parası Olan Yandı! 4 Temmuz’da Yeni Yasak Başlıyor! SPK Düğmeye Bastı