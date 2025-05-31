ABD Başkanı Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 50 Vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’daki bir çelik üretim tesisinde yaptığı konuşmada, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltileceğini açıkladı. Trump, bu adımın ABD çelik endüstrisini güçlendireceğini, ulusal arzı destekleyeceğini ve Çin’e olan bağımlılığı azaltacağını vurguladı.

UYGULAMA 4 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, “Çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltmek benim için büyük bir onur. Bu karar, 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri dönüyor” dedi.

Karar, ABD’nin en büyük çelik ve alüminyum ithalat kaynakları olan Kanada, Meksika, Brezilya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri etkileyecek. Trump, aynı zamanda Japonya’nın Nippon Steel şirketiyle 14 milyar dolarlık bir yatırım ortaklığı planlandığını, ancak bu anlaşmanın henüz nihai onayı almadığını belirtti.

Ekonomistler, bu kararın yerli üretimi artırma potansiyeline sahip olsa da otomotiv, inşaat ve imalat gibi sektörlerde maliyet artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA