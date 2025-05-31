Japonya'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.
Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak duyuruldu. Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.
Kaynak: AA