Endonezya’da Taş Ocağında Facia: 14 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Endonezya’nın Batı Cava eyaletine bağlı Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında meydana gelen göçük, büyük bir faciaya yol açtı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 12 kişi de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yetkililer, hâlâ 6 ila 8 kişinin göçük altında olabileceğini belirtiyor.

6 GÖZALTI

Arama kurtarma çalışmaları polis, asker, gönüllüler ve iş makineleriyle yoğun şekilde devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taş ocağının sahibi de dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Güvenlik ihmallerinin gündeme gelmesiyle birlikte aynı bölgede faaliyet gösteren dört taş ocağının faaliyeti de geçici olarak durduruldu.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocakta daha önce yaptığı bir ziyarette güvenlik standartlarının yetersiz olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Endonezya’da kayıt dışı taş ocakları ve madenlerin yaygınlığına dikkat çekilirken, benzer bir felaket 2024 yılında Sumatra Adası’nda izinsiz işletilen bir altın madeninde yaşanmış ve en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA