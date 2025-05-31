Morluklar Dikkat Çekti... Elon Musk’ın Yüzüne Ne Oldu? İlk Kez Açıkladı

Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’da Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kısa süre önce ayrıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) dair açıklamalarda bulundu.

Musk, görevinden ayrılmış olmasına rağmen ziyaretlerine devam edeceğini belirterek, DOGE’un önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini ve etkisinin artacağını ifade etti.

MUSK'IN YÜZÜNE NE OLDU?

Toplantı sırasında Musk'ın sol gözündeki morluk dikkat çekti. Konuyla ilgili gelen bir soruya espirili bir şekilde yanıt veren Musk, oğlu X’in kendisine vurduğunu söyledi. "Yüzüme vurmasını istedim, o da gerçekten vurdu" dedi.

Trump da bu sözlere esprili bir yanıt vererek, “Eğer X’i tanıyorsanız, böyle bir şey yapabileceğini bilirsiniz… Kesinlikle yapar,” diye konuştu.

MUSK'TAN VEDA MESAJI

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Musk, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DOGE departmanına ilişkin değerlendirmede de bulunan Musk, “DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi