Meksika'da Vahşet! Kayıp Müzisyenler Ölü Bulundu

Meksika’da "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi ölü bulundu. Şiddetli şekilde darbedilip yakılan müzisyenlerin, kartel tetikçileri tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. Olayla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı.

Meksika'da Vahşet! Kayıp Müzisyenler Ölü Bulundu

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 25 Mayıs’ta kaybolan "Grupo Fugitivo" adlı müzik grubunun 5 üyesi, günler sonra ormanlık bir alanda ölü bulundu. Meksika basınına yansıyan bilgilere göre, Reynosa kentinde kayboldukları bildirilen müzisyenlerin cansız bedenleri, ağır şekilde darp edilmiş ve yakılmış halde tespit edildi. Olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

KARTELLER Mİ ÖLDÜRDÜ?

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada cinayetlerin arkasında uyuşturucu kartellerinin tetikçileri olduğunu düşündüklerini belirtti. Soruşturma kapsamında, Cartel del Golfo’nun "Los Metros" adlı koluna mensup oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri yetkililere başvurarak yardım istemiş, Reynosa Belediyesi önünde düzenledikleri protestoyla dikkat çekmişti. Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve kartelleri yücelten şarkılar söyleyen müzik gruplarının, rakip suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Meksika müzik
Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor Çilekteki Pestisiti Temizlemek Bu Kadar Kolaymış! Ne Tuz Ne de Sirke, Anında Temizliyor
Donald Trump'tan Gazze Açıklaması: Bir Şansımız Var Ateşkes Yakın mı? Trump'tan Gazze Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e İstanbul Telefonu
Acun Ilıcalı Survivor'dan Kovmuştu! Yeni Mesleği Ortaya Çıktı, Herkes Çok Şaşırdı Acun Ilıcalı Survivor'dan Kovmuştu! Yeni Mesleği Ortaya Çıktı, Herkes Çok Şaşırdı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı 47 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti Kurban Bayramı'nda Bu Emeklilere Fazladan 2.500 TL Yatacak: Ek Ödeme Resmileşti
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti
Marmaray'da Yumruklu Kavga: Saniye Saniye Kameralarda Marmaray'da Yumruklu Kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olacak mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Aday Olacak mı?