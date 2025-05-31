Almanya'da Google Maps Bozuldu, Trafik Kilitlendi

Almanya’da Google Maps’te yaşanan bir hata trafiği adeta birbirine kattı. Yılın en yoğu tatil dönemlerinden olan ‘Yükseliş Günü’ tatilinin başlangıcında birçok otoyolu Google Maps’te kapalı olarak gösterildi.

Almanya’nın Frankfurt, Hamburg ve Berlin çevreleri başta olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde otoyollarda seyahat eden kullanıcılar, haritalardaki kapalı yolları görünce ne yapacaklarını şaşırdılar.

Söz konusu hata yüzünden Almanya’nın pek çok kentinde trafik durma noktasına geldiği zannedildi. Polis ve trafik kontrol birimleri de telefon yağmuruna tutuldu.

Olayın neden kaynaklandığı bilinmezken, siber saldırı ve terör tehdidi gibi ihtimaller üzerinde duruldu.

Google da konuya ilişkin bir açıklama yaparak hatalı işaretlerin kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi