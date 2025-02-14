Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor

Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Maps, 20'nci kuruluş yıl dönümünü özel bir çalışmayla kutladı. Dünya genelinde en çok aranan antik şehirler, müzeler ve parkları belirleyen Google Maps, bu kez Türkiye'de en çok aranan yerleri listeleyerek Türkiye'nin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

Türkiye'den tam 15 şehir, bu özel listede kendine yer buldu. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya, en çok merak edilen şehirler olarak öne çıktı. Listede, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan 60'tan fazla antik eser, müze ve park yer alıyor.