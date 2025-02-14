Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor
Google Maps, 20'nci kuruluş yıl dönümüne özel dünya genelinde en çok aranan antik şehirler, müzeler ve parkları belirledi. Türkiye'den tam 15 şehir, bu özel listede kendine yer buldu. İşte Türkiye'de en çok aranan ve merak edilen yerler...
Kaynak: DHA
Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Maps, 20'nci kuruluş yıl dönümünü özel bir çalışmayla kutladı. Dünya genelinde en çok aranan antik şehirler, müzeler ve parkları belirleyen Google Maps, bu kez Türkiye'de en çok aranan yerleri listeleyerek Türkiye'nin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.
Türkiye'den tam 15 şehir, bu özel listede kendine yer buldu. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya, en çok merak edilen şehirler olarak öne çıktı. Listede, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan 60'tan fazla antik eser, müze ve park yer alıyor.
EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ
Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde...
1- Galata Kulesi-İstanbul
2- Anıtkabir-Ankara
3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul
4- Pamukkale-Denizli
5- Taksim Meydanı-İstanbul
6- Manavgat Şelalesi-Antalya
7- Side Antik Şehri-Antalya
8- Side Apollon Tapınağı-Antalya
9- Bursa Koza Han
10- Düden Şelalesi-Antalya
11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul
12- Efes Antik Kenti-İzmir
13- Çanakkale Şehitler Abidesi
14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir
15- Tarihi Asansör-İzmir
16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa
17- Beyazıt Meydanı-İstanbul
18- Eski Foça Sahili-İzmir
19- Damlataş Mağarası-Antalya
20- Tophane Saat Kulesi-Bursa
GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK
En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor.
1- Gülhane Parkı-İstanbul
2- Emirgan Koruluğu-İstanbul
3- Güvenpark-Ankara
4- Saklıkent-Antalya
5- Yıldız Parkı-İstanbul
6- Meydan Parkı-Trabzon
7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya
8- Gençlik Parkı-Ankara
9- Kordon-İzmir
10- Kelebek Parkı-Konya
11- Uludağ Milli Parkı-Bursa
12- Kuğulu Park-Ankara
13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul
14- Caddebostan Sahili-İstanbul
15- Kültürpark-Fuar-İzmir
16- Karaalioğlu Parkı-Antalya
17- Kültür Parkı-Bursa
18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul
19- Kyoto-Japon Parkı-Konya
20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul
TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ARAŞTIRILAN ÜLKE
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu önemli veriyi değerlendirerek, Google Haritalar'ın aylık 2 milyar kullanıcısının oluşturduğu verilerin, ülkelerin dünya çapındaki popülerliğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Yavuz, Yavuz, "Mesela hiç farkına varmadığımız değerlerimiz dünyanın ilgisini çekerken, çok önemsediğimiz yerler de başkalarının ilgi alanına pek girmiyor. Türkiye dünyada en çok aranılıp, araştırılan ülkeler içerisinde. Buna dair önemli yerler, parklar ve müzeleri kapsayan 3 farklı liste mevcut. Bana bu listeleri yap deselerdi, sanırım çok farklı sonuçlar çıkardı ortaya. Ancak merak edilen, incelenen, araştırılan neyse, doğru olan odur. 60 önemli değerimizin olduğu bu listeler ülke olarak kültürel ve doğal zenginliğimizin göstergesi. Korumak ve yaşatmak görevimiz" dedi.