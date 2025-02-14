Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor

Google Maps, 20'nci kuruluş yıl dönümüne özel dünya genelinde en çok aranan antik şehirler, müzeler ve parkları belirledi. Türkiye'den tam 15 şehir, bu özel listede kendine yer buldu. İşte Türkiye'de en çok aranan ve merak edilen yerler...

Kaynak: DHA

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Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor - Resim: 1

Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Maps, 20'nci kuruluş yıl dönümünü özel bir çalışmayla kutladı. Dünya genelinde en çok aranan antik şehirler, müzeler ve parkları belirleyen Google Maps, bu kez Türkiye'de en çok aranan yerleri listeleyerek Türkiye'nin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

Türkiye'den tam 15 şehir, bu özel listede kendine yer buldu. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya, en çok merak edilen şehirler olarak öne çıktı. Listede, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan 60'tan fazla antik eser, müze ve park yer alıyor.

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Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor - Resim: 2

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde...

1- Galata Kulesi-İstanbul

2- Anıtkabir-Ankara

3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

4- Pamukkale-Denizli

5- Taksim Meydanı-İstanbul

6- Manavgat Şelalesi-Antalya

7- Side Antik Şehri-Antalya

8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

9- Bursa Koza Han

10- Düden Şelalesi-Antalya

11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul

12- Efes Antik Kenti-İzmir

13- Çanakkale Şehitler Abidesi

14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir

15- Tarihi Asansör-İzmir

16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

17- Beyazıt Meydanı-İstanbul

18- Eski Foça Sahili-İzmir

19- Damlataş Mağarası-Antalya

20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

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Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor - Resim: 3

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor.

1- Gülhane Parkı-İstanbul

2- Emirgan Koruluğu-İstanbul

3- Güvenpark-Ankara

4- Saklıkent-Antalya

5- Yıldız Parkı-İstanbul

6- Meydan Parkı-Trabzon

7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

8- Gençlik Parkı-Ankara

9- Kordon-İzmir

10- Kelebek Parkı-Konya

11- Uludağ Milli Parkı-Bursa

12- Kuğulu Park-Ankara

13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul

14- Caddebostan Sahili-İstanbul

15- Kültürpark-Fuar-İzmir

16- Karaalioğlu Parkı-Antalya

17- Kültür Parkı-Bursa

18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

19- Kyoto-Japon Parkı-Konya

20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

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Google Maps Açıkladı: Türkiye'de En Çok Aranan Yerler Belli Oldu! Herkes Orayı Merak Ediyor - Resim: 4

TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ARAŞTIRILAN ÜLKE

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu önemli veriyi değerlendirerek, Google Haritalar'ın aylık 2 milyar kullanıcısının oluşturduğu verilerin, ülkelerin dünya çapındaki popülerliğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, Yavuz, "Mesela hiç farkına varmadığımız değerlerimiz dünyanın ilgisini çekerken, çok önemsediğimiz yerler de başkalarının ilgi alanına pek girmiyor. Türkiye dünyada en çok aranılıp, araştırılan ülkeler içerisinde. Buna dair önemli yerler, parklar ve müzeleri kapsayan 3 farklı liste mevcut. Bana bu listeleri yap deselerdi, sanırım çok farklı sonuçlar çıkardı ortaya. Ancak merak edilen, incelenen, araştırılan neyse, doğru olan odur. 60 önemli değerimizin olduğu bu listeler ülke olarak kültürel ve doğal zenginliğimizin göstergesi. Korumak ve yaşatmak görevimiz" dedi.

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