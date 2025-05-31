Nijerya'daki Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 151'e Çıktı

Nijerya'nın Nijer eyaletinde neden olan kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e çıktı.

Nijerya'daki Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 151'e Çıktı

Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor. Nijer Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hussaini yaptığı açıklamada, Mokwa kasabasında meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini belirtti. Hussaini, 3 bin 18 kişinin yerinden olduğunu, 265 evin tamamen yıkıldığını ve 2 köprünün çöktüğünü bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, eyalete hızla yardım ulaştırmak için ulusal acil durum müdahale merkezinin faaliyete geçirilmesi talimatını verdi. Tinubu, "Arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor ve ilgili tüm federal kurumlar eyalet hükümetinin çabalarını desteklemek için harekete geçirildi. Yardım malzemeleri ve geçici barınak yardımı gecikmeden dağıtılıyor. Bu felaketten etkilenen hiçbir Nijeryalının geride kalmamasını veya duyulmamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Başkent Abuja'ya 350 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Mokwa kasabasını vuran felakette evler sel suyuna kapılırken, yollar sular altında kaldı, 2 köprü çöktü. Acil durum ekipleri ve bölge sakinleri, sel sularında ve evlerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seller, Batı Afrika ülkesinde yetersiz altyapı nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açarak büyük hasar bırakıyor. Bilim insanları ayrıca iklim krizinin aşırı hava olaylarını tetiklediği konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA

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