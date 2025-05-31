Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'u Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'u Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani , başkent Şam'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti. Görüşmede, özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında ikili işbirliği ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

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