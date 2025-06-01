Antalya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, Kandilli ise 4.1 olarak açıkladı.
Son dönemde ülkenin birçok bölgesindeki fay hareketliliği vatandaşları endişelendirirken, art arda birçok deprem meydana geliyor. Son olarak Antalya'da da dün gece bir sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kumluca ilçesinde saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Depremin 16,09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 31, 2025
AKDENIZ https://t.co/6HTk7QUD22
01.06.2025, 01:19:10 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 18.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi