Trafik Tartışmasıyla Gündem Olan İlker Aksum'dan Açıklama

Trafikte kavga ettiği görüntülerle gündem olan ünlü oyuncu İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan açıklama geldi. Olayın detaylarını anlatan ünlü çift, kavganın öncesine kendilerine hakaret edildiğini ve söz konusu tartışmanın bu nedenle yaşandığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Oyuncu İlker Aksum'un, İzmir Urla'da trafikte ilerlerken bir araç sürücüsüyle tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan yaşananların ardından açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından olayın başlangıcını anlatan Dilay Ekmekçioğlu, bir araca yol verdikleri sırada bir başka sürücünün 'geri zekâlı yürüsene' diye bağırdığını söyledi. Eşinin yüzlerce kez aynı durumu yaşadığı için artık dayanamayarak tepki gösterdiğini belirten Ekmekçioğlu, "Beyefendi İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutmuş bir gülmeyle, 'Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı' dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada. Neden? Çünkü malzeme." ifadelerini kullandı.

VİDEOYU ÇEKENE TEPKİ

Videoyu çeken kişiye de tepki gösteren Ekmekçioğlu, "Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını gördüm. Plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için... Umarım bu mesajımı görürsünüz… Umarım bundan sonra gözleriniz daha güzel olayları görür. Belki de hayatınız da ihtiyacınız olan bizim rezil olmamız değil, kalben daha aydınlık yaşamanızdır." dedi.

Trafik Tartışmasıyla Gündem Olan İlker Aksum'dan Açıklama - Resim : 1

İLKER AKSUM'DAN AÇIKLAMA

Dilay Ekmekçioğlu'nun ardından İlker Aksum da videolu bir açıklama yaptı. Kendisine hakaret edildiğini belirten ünlü oyuncu, tartıştığı kişinin kendisini dövmekle tehdit ettiğini de söyledi. Davranışından dolayı özür dilediğini ifade eden Aksum, "Trafikte birine yol verdim. Arkamdaki bir sürücü 'geri zekalı yürüsene' dedi. Ben tepki gösterince de 'seni döverim' dedi ve küfürler etti. O andan sonra sinirlerim bozuldu ve küfrettim. Özür dilerim dostlar." dedi.

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İlker Aksum Kavga
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