Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca Alkışladı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sahneye çıkan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 'Yaşım Çocuk' şarkısını seslendirirken sahnede LGBT bayrağı açtı. Öğrencilerin bayrak açıldığı anda alkış tutması sosyal medyada gündem oldu.
‘Mabel Matiz’ olarak tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.
‘Düldül’, ‘Müphem’, ‘Fırtınadayım’, ‘Muhbir’, ‘Kör Heves’, ‘Lan’, ‘Demir Kapı’ gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı, konserde öğrencilere renkli anlar yaşattı.
LGBT BAYRAĞI OLAY OLDU
Şarkılarını tek tek seslendiren Mabel Matiz, sahnede LGBT bayrağı açtı. Matiz'in LGBT bayrağı açtığın anların görüntüsü kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Mabel Matiz’e ‘Cinsel tercihlere saygı duymak lazım’, ‘Şarkılarını seviyoruz diye bize bunu dayatmasına gerek yok’, ‘Gereksiz bir hareket’, ‘Herkes istediğini açsın boş verin’ gibi yorumlar yapıldı.
GÜLŞEN DE AÇMIŞTI
Ünlü şarkıcı Gülşen’de bir konserinde sahnede LGBT bayrağı açmış, tepkiler üzerine ‘Tepki verenler arkaya gitsin’ demişti. Ardından tepki veren seyirciler konseri terk ederek şarkıcıyı protesto etmişti.
Kaynak: Haber Merkezi