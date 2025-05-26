Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca Alkışladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sahneye çıkan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, 'Yaşım Çocuk' şarkısını seslendirirken sahnede LGBT bayrağı açtı. Öğrencilerin bayrak açıldığı anda alkış tutması sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:

Mabel Matiz’ olarak tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.

‘Düldül’, ‘Müphem’, ‘Fırtınadayım’, ‘Muhbir’, ‘Kör Heves’, ‘Lan’, ‘Demir Kapı’ gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı, konserde öğrencilere renkli anlar yaşattı.

Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca Alkışladı - Resim : 1

LGBT BAYRAĞI OLAY OLDU

Şarkılarını tek tek seslendiren Mabel Matiz, sahnede LGBT bayrağı açtı. Matiz'in LGBT bayrağı açtığın anların görüntüsü kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Mabel Matiz’e ‘Cinsel tercihlere saygı duymak lazım’, ‘Şarkılarını seviyoruz diye bize bunu dayatmasına gerek yok’, ‘Gereksiz bir hareket’, ‘Herkes istediğini açsın boş verin’ gibi yorumlar yapıldı.

Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca Alkışladı - Resim : 2

GÜLŞEN DE AÇMIŞTI

Ünlü şarkıcı Gülşen’de bir konserinde sahnede LGBT bayrağı açmış, tepkiler üzerine ‘Tepki verenler arkaya gitsin’ demişti. Ardından tepki veren seyirciler konseri terk ederek şarkıcıyı protesto etmişti.

Mabel Matiz LGBT Bayrağı Açtı, ODTÜ’lüler Dakikalarca Alkışladı - Resim : 3

Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!Bakanlıktan LGBTİ+’ları Hedef Alan Talimat: Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına Yasak!Güncel

Öğrencileriyle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldıÖğrencileriyle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mabel Matiz LGBT
Son Güncelleme:
Gülden Karaböcek’ten Şoke Eden İtiraf! 50 Yıllık Küslükten Sonra Barış Kapısını Araladı Gülden Karaböcek’ten Şoke Eden İtiraf! 50 Yıllık Küslükten Sonra Barış Kapısını Araladı
Danla Bilic'ten Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Bülent Cihantimur' İtirafı! 3 Yıl Sonra Bombayı Patlattı Danla Bilic’ten Sosyal Medyaya Damga Vuran Bülent Cihantimur İtirafı! 3 Yıl Sonra Bombayı Patlattı
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
Sıcak Havalara Dikkat! Evdeki Güvelerden Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Kaçacak Yer Arıyorlar Sıcak Havalara Dikkat! Evdeki Güvelerden Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Kaçacak Yer Arıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat! Yeni Zorunluluk Haziranda Geliyor IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat
Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı