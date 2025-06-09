İsrail, Aktivistlerin Üzerine Kimyasal Döktü! Herkes Dehşete Düştü, O Sıvının İçinde Ne Var?

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İsrail'in Gazze halkına yönelik katliamları durmaksızın sürerken, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition) ait Madleen gemisinde, Türk aktivist Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 12 aktivist, İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında kaçırıldı.

İtalya'dan yola çıkan gemiyi basıp aktivistleri gözaltına alan İsrail, insan hakları savunucularının ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu ve örgütlerden yaşanan saldırıya tepkiler sürerken, gemi içinde yaşananlara dair Yasemin Acar bir video paylaştı. Acar, görüntülerde, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" diye konuştu.

SIVI NASIL BİR ZARAR VERİYOR?

Yasemin Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını belirterek gözlerini açmakta zorlandığını vurguladı. Yaşananların korkunç bir suç olduğunu ifade eden aktivistlere destek gelirken, dökülen beyaz sıvı sosyal medyada büyük gündem yarattı. Bu kimyasal sıvının tam olarak ne olduğu ve insanlara ne ölçüde zarar verip nasıl yan etkiler yaratacağı tartışma konusu oldu.

Tek amaçları Gazze Şeridi'nde yardım almasına engel olunan aktivistlerin güvende tutulmalarından emin olmak adına, her birinin vatandaşı olduğu ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması için çağrıda da bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi