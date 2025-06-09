Dünya Bu Görüntüyü Konuşuyor: Asker Naaşlarını Çuvalla Gönderdiler!

Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul’da vardığı uzlaşma çerçevesinde iki ülke ölen askerlerin naaşlarını birbirlerine iade edecekti. Beklenen takas gecikmeli olarak gerçekleşirken, ölen askerlerin cansız bedenlerinin çuvala benzer torbalarla kamyonlara konulduğu görüldü.

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Dünya Bu Görüntüyü Konuşuyor: Asker Naaşlarını Çuvalla Gönderdiler!
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Rusya ile Ukrayna arasında önceki gün yapılması planlanan ama ertelenen esir takasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rus tarafına İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre esir takası ve ölen askerlerin bedenlerini iade etme çağrısı yapması sonrası beklenen hamle geldi.

'NAAŞLARI TESLİM ETTİK'

Rus Korgeneral Aleksandr Zorin, iadenin gerçekleştirildiğini “Rus tarafı, 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşmalara ve İstanbul’da Ukrayna tarafıyla üzerinde mutabık kalınan takvime uygun olarak iade için hazırlanmış Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine teslim etti” sözleriyle açıkladı.

Dünya Bu Görüntüyü Konuşuyor: Asker Naaşlarını Çuvalla Gönderdiler! - Resim : 1

Bunun uzlaşılan takas anlaşmasının yalnızca ilk bölümü olduğunu vurgulayan Korgeneral Zorin "Bu, 1212 Ukraynalı askerin naaşını içeriyor. Hepsi, üniformaları ve bulundukları yerler baz alınarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tanımlandı" dedi. Takastan paylaşılan görüntülerde, üst üste yığılmış çuvala benzer torbalardaki cansız bedenler herkesi ürpertti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ise, her zaman verdikleri sözleri tuttuklarını söyleyerek "Uluslararası televizyonlar, haber ajansları ve muhabirler gelip her şeyi kendi gözleriyle görebilir. Ancak Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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