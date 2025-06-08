Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı

Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşta 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun en büyük lojistik merkezleri arasında yer alan Dnipropetrovsk bölgesine kara herakatı başlattı. Askeri kaynaklar bölgenin Rusya’nın eline geçmesi ile ‘yaz taarruzunun’ başlayabileceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya- Ukrayna arasındaki 3 yıldır süren savaşın sona ermesine ilişkin başlayan barış müzakereleri öncesinde Ukrayna’nın Rusya’ya saldırması, ardından Kiev Limanı’nın bombalaması iki ülke arasındaki gerilimi yeniden artırmıştı.

Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı - Resim : 1

3 YIL SONRA BİR İLK

Ukrayna’nın ardından Rusya Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine yönelik yeni bir askerî harekat başlatan Rusya, bir ilke imza attı. 3 yıldır süren savaşta Rus ordusu ilk kez Dnipropetrovsk'a girdi.

Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı - Resim : 2

UKRAYNA İÇİN KRİTİK BÖLGE

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dnipropetrovsk bölgesinin Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlar kapsamında Ukrayna için kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Askeri analistler, Dnipropetrovsk'un Ukrayna ordusunun bölgedeki en büyük lojistik merkezleri arasında yer aldığı bildirdi.

Açıklamada, ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaşan tank birliklerimiz, Dnipropetrovsk bölgesindeki saldırı operasyonlarını geliştirmeye devam ediyor’ denildi.

Savaşta 3 Yıl Sonra Bir İlk! Ukrayna’nın Altın Bölgesi Rus Ordusunun Kıskacında... Yeni Plan Sızdı - Resim : 3

'TAARRUZ HIZ KAZANABİLİR'

ABD merkezli savaş gözlem kuruluşu Institute of Study of War (ISW), Dnipropetrovsk bölgesinin Rusya kontrolüne geçmesi durumunda Moskova'nın yaz taarruzunun hız kazanabileceğini söyledi.

ISW'nin 7 Haziran tarihli Ukrayna Savaşı raporunda, Rusya'nın yaz döneminde saldırılarını artırmak için ordunun lojistik hatlarını geliştirdiği ve ön cepheye yeni birlikler sevk ettiğine dikkat çekildi.

İstanbul'da Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Esir Kriziİstanbul'da Anlaşmışlardı! Rusya-Ukrayna Arasında Esir KriziDünya

Rusya: Ukrayna'daki Askeri Tesisleri VurdukRusya: Ukrayna'daki Askeri Tesisleri VurdukDünya

Ukrayna Rus Savaş Uçağını DüşürdüUkrayna Rus Savaş Uçağını DüşürdüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Okula Diye Çıktı Sırra Kadem Bastı! 14 Yaşındaki Burak Nerede? Okula Diye Çıktı Sırra Kadem Bastı! 14 Yaşındaki Burak Nerede?
Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Tekirdağ'da Operasyon: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi Tekirdağ'da Operasyon: Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı Altında Yıllar Sonra Bir İlk! Bankalar ve Uzmanlar Bir Oldu, Altının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı