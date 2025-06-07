Ukrayna Rus Savaş Uçağını Düşürdü

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Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında, sabah saatlerinde Rusya'ya bağlı Kursk yönünde operasyon gerçekleştirildiği belirtilirken, söz konusu operasyonda Rusya’ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) geçtiğimiz hafta 40'tan fazla Rus askeri uçağına büyük bir insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenlediği, Rusya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler fırlatmak için kullandığı onlarca Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçağını hasara uğrattığı veya imha ettiği belirtilmişti.

Kaynak: İHA