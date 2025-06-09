ABD ve Çin, Londra'da Masaya Oturuyor

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, bugün Londra’da gerçekleştirilecek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in görüşmelerde ABD'yi temsil edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Trump, “Toplantı çok iyi geçmeli” diye yazdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da 7 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 8-13 Haziran günleri arasında İngiltere’de bulunacağını ve bu ziyaret sırasında, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısının yapılacağını belirtti.

ABD medyasında yer alan haberlerde; görüşmelerde, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller, gelişmiş yarı iletkenler ve teknoloji ihracatı ile gümrük vergilerinin ele alınacağı kaydedildi.

Trump, 5 Haziran Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile haftalardır tırmanan ticari gerilimlerin ve kritik madenler konusundaki anlaşmazlığın ortasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump ve Xi birbirlerini ziyaret etme konusunda mutabık kalırken, kurmaylarından da görüşmeler yapmalarını istedi.

Kaynak: ANKA