YKS’ye Kaç Aday İlk Kez Girecek? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy Açıkladı! En Yaşlı Adayın Yaşı Şoke Etti

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Binlerce öğrencinin üniversiteye yerleşmek için ter dökeceği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran'da yapılacak. Sınav öncesinde önemli açıklamalar yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy,

EN YAŞLI ADAY 81 YAŞINDA

976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu, başvuran adaylardan en gencinin 15, en yaşlısının ise 81 yaşında olduğunu söyledi.

250 SINAV MERKEZİ

Sınavın 81 il ile KKTC Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını belirten Ersoy, şunları söyledi: Hakkari/Şemdinli, Hatay/Hassa, Kocaeli/Dilovası, Kütahya/Gediz, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Zonguldak/Çaycuma sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak.

HER TESTE FARKLI SAYIDA ADAY

21 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649, 22 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 ve aynı gün saat 15.45'te yapılacak son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 aday katılacak.

EN ÇOK ADAY HANGİ LİSELERDEN?

Ersoy, adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında da bilgi verdi. Ersoy şunları söyledi: Adayların 1 milyon 167 bin 791’ini Anadolu lisesi, 545 bin 582'sini meslek lisesi, 362 bin 484’ünü açık öğretim lisesi, 198 bin 536'sını imam hatip lisesi, 98 bin 535'ini fen lisesi mezunları oluşturuyor.187 bin 721 aday ise diğer lise türlerinden mezun olup sınava başvurmuş durumda. Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 218 bin 314, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 66 bin 4 oldu.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ATAMA

TYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli adayın katılacağını söyleyen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şöyle konuştu: Engel türlerine göre adaylara yönelik bireyselleştirilmiş sınav hizmetlerine devam ediyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz.

Ersoy, soru kitapçıklarının hazırlık ve basımı, kontrolü, paketlenmesi ve sevki için görev yapan 115 personelin, yaklaşık bir aydır dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlattı.

Ersoy ‘Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı burada basıldı. Yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 22 Haziran'da tamamlanmasıyla görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak’ dedi.

KAÇ POLİS GÖREV ALACAK?

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Ersoy, "Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin sağlanması ve sınav binalarının güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak. Ayrıca sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak" diye belirtti. ,,

Kaynak: ANKA