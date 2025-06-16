Aydın Çine’de Kaçak Kazıya Jandarma Baskını: 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Aydın’ın Çine ilçesi Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkiinde, define aramak amacıyla ekskavatörle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla, H.A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34), H.A. (47), K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) adlı 8 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramalarda, 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği idari para cezası uygulanırken, yakalamalı olduğu tespit edilen bir motosiklet de trafikten men edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili adli sürecin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA