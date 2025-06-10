Bursa'da Defineciler Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Bursa'da Defineciler Suçüstü Yakalandı
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İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaköy mahallesinde devriye attıkları sırada sit alanında kazı yapıldığını tespit etti. Ekipler kaçak kazı yapan 3 şahsı kız Kıvrak yakaladılar. Yakalanan Y.Y., M.A. Ve H.M. gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların kaçak kazı esnasında kullandığı el dedektörü, kazma, kürek, altın arama dedektörü ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ektikleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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