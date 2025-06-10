Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından yapılan ortak operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi ile 1 adet cam aparat ele geçirildi.
Kaynak: İHA