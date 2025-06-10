Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan ortak operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi ile 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA