Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs gözaltına alındı.

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan ortak operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ifadeleri alınan 2 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi ile 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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