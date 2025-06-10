Müge Anlı, Esra Erol, Didem Arslan... Set Çalışanı Hepsini Tek Tek İfşaladı! Gündüz Kuşağı Programındaki Konuklar...

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Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran ve sıkça tartışma konusu olan gündüz kuşağı programları hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'ın sunduğu gündüz kuşağı programlarına çıkan konuklara "yapım şirketi para veriyor" iddiasında bulundu.

"KONUKLARA REYTİNG İÇİN PARA VERİLİYOR"

Programda günlerce, hatta haftalarca canlı yayında kalan konuklara, ekranda daha uzun süre kalmaları için para verildiği iddia edildi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bütün programları tek tek ifşaladı.

Yener, "Bu adamlar geliyorlar, programlara gidiyorlar. Haftalarca oraya gidip geliyorlar. Bunlar tabii çalışamadığı için para kazanamadığı için onlara bir ödeme veriyorlar. Bu ödemeyi aldıkça bu arkadaşlar da ödemeyi kaybetmemek için olayları uzatıyorlar. Olaylar uzadıkça reyting oluyor. Reyting oldukça yapım bunlara gelsinler gitsinler diye para veriyor. Yapım bunlara para verdikçe olaylar uzuyor." dedi.