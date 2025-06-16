Antalya’da 16 Bin Tane KaçakGüneş Gözlüğü Yakalandı
Antalya’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yurda kaçak yollarla getirildiği anlaşılan 16 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi.
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Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen güneş gözlüklerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 16 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA