CHP’li Murat Bakan’dan “Ehliyetli Kimlik” Cezalarına Meclis Soru Önergesi

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İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılında devreye aldığı “Ehliyet Özellikli Kimlik Kartı” sistemiyle birlikte, sürücü belgesi verilerinin yeni nesil kimlik kartlarına entegre edilmesi ve iki ayrı belge taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması hedeflenmişti. Uygulamanın üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, son dönemde yaşanan denetimlerde bazı trafik ekiplerinin sistemden habersiz davranarak kimlik kartında ehliyet bilgisi bulunan sürücülere yüksek meblağlarda ceza uyguladığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yazılı soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlamasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, uygulamanın yasal çerçevede yürütülüp yürütülmediğine dair belirsizliklerin vatandaş aleyhine sonuçlandığını belirtti. “Kimlik kartında ehliyet verisi bulunan bir vatandaşa ayrıca fiziksel ehliyet kartı ibraz etmediği için ceza kesilmesi yasal mı?” sorusunu yönelten Bakan, “Haksız yere ceza kesilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve cezanın iptali için İçişleri Bakanlığı üzerine düşeni yapmalı. Hem vatandaş mağdur hem de idare kendi uygulamasıyla çelişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Murat Bakan’ın önergesinde Bakan Yerlikaya’ya yönelttiği diğer sorular ise şöyle sıralandı:

1. 2020 yılında yürürlüğe giren “Ehliyet Özellikli Kimlik Kartı” uygulaması kapsamında bugüne kadar kaç vatandaş kimlik kartına ehliyet verisini entegre ettirmiştir?

2. Uygulamanın yaygınlaştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü personeline gerekli bilgilendirme ve eğitimler ne zaman, hangi kapsamda verilmiştir?

3. Söz konusu uygulamadan haberdar olmayan trafik ekipleri tarafından “ehliyet taşımama” gerekçesiyle ceza yazıldığına dair Bakanlığınıza ulaşan şikayet sayısı kaçtır?

4. Kimlik kartında ehliyet verisi bulunan bir vatandaşa ayrıca fiziksel ehliyet kartı ibraz etmediği için ceza kesilmesi yasal mıdır? Bu durumun önüne geçmek için hangi tedbirler alınmıştır?

5. Haksız yere ceza kesilen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve cezanın iptali için İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir düzenleme veya genelge çalışması var mıdır?

6. Emniyet birimlerinin teknolojik donanımlarında (örneğin sorgu cihazlarında) kimlik kartına tanımlı ehliyet verisinin okunmasında bir sorun yaşandığı tespit edilmiş midir?