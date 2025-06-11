Ehliyet Sahiplerine Büyük Şok: Zekası Düşük Olanın Sürücü Belgesi İptal Edilecek

EHLİYETTE IQ TESTİ ZORUNLU MU?

"Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" kapsamında ruh ve sinir hastalıklarına dair belirli kriterler bulunuyor. Bu yönetmeliğe göre, zeka geriliği tanısı konulan, IQ seviyesi 79 ve altında olan bireyler ehliyet alamaz ifadesi yer alıyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ ŞARTI

Yönetmelikte yer alan maddeye göre zeka geriliği, demans (bunama), dikkat bozukluğu, duygusal dengesizlik veya davranış bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunları olan bireyler, bir psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmek zorunda. Bu değerlendirmenin ardından ehliyet alıp alamayacaklarına karar veriliyor. Dolayısıyla IQ testi uygulaması doğrudan tüm adayları kapsamasa da, zihinsel sağlık sorunları şüphesi olan adaylar için bu durum devreye girebiliyor.