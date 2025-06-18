Feci Kaza Kuzenleri Hayattan Kopardı: Evlenmeye Hazırlanıyordu...

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Erzincan'da motosiklet tutkunu Ayşenur Torunlar (24), evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısıyla düğün detaylarını konuşmak üzere kuzeni Nurten Çiftlik Taşkıran’ı (33) da yanına alarak gece saatlerinde buluşmaya gitti. Genç çift, hayatlarının en mutlu gününü planlarken Ayşenur ve kuzeni dönüş yolunda feci bir kazaya kurban gitti.

İKİ KUZEN CAN VERDİ

Gece yarısından sonra motosikletle evlerine dönmek üzere yola çıkan iki kuzen, Kırklar Caddesi’ne girdikleri sırada Burak Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ayşenur ve Nurten, aracın ön camına çarpıp yola fırladı. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, her iki genç kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Burak Ç. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AİLELER YIKILDI

Ayşenur Torunlar’ın kısa bir süre sonra dünyaevine gireceği nişanlısı ve aile üyeleri, haberi aldıklarında büyük bir yıkım yaşadı. Genç kadının sosyal medyada motosiklet sevgisini sıklıkla paylaştığı görüldü.

Cenazeleri morgdan alınan Torunlar ve Çiftlik, Cami-i Kebir’de düzenlenen törenin ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi. Törene aile yakınlarının yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA